РИАМО - 16 июл. В Ленинском районе Подмосковья завершили строительство жилого дома площадью более 10 тысяч квадратных метров, в проекте учтены требования для маломобильной группы граждан, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

Заключение о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации выдано корпусу 18, возведенному вблизи деревни Лопатино в Ленинском районе.

«На объекте проведена проверка по извещению об окончании строительства, замечания застройщиком были устранены. Дому выдан ЗОС, здание готовится к вводу в эксплуатацию», – сказал начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

Корпус 18 возведен в рамках третьей очереди первого этапа строительства.

«По проекту, площадь 4-секционного 10-этажного дома составляет 10 347 квадратных метров. Дом рассчитан на 199 квартир, среди которых – 54 студий, 109 однокомнатных, 36 двухкомнатных. Площадь квартир – 6 129 квадратных метров», – отмечается в сообщении.

В проекте учтены требования доступности для маломобильной категории населения. Застройщиком выступает – ООО «Гранель». Благоустройство прилегающей территории отвечает необходимым требованиям и стандартам.