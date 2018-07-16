РИАМО (СТУПИНО) - 16 июл. Житель Москвы в нетрезвом состоянии лишился уха, решив покататься на квадроцикле в городском округе Ступино, сообщил Ступинскому информагентству источник в местном ТУСиС.

Четырнадцатого июля диспетчеру ПЧ-269 Ступинского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в садоводческом товариществе «Север» рядом с деревней Чирково.

«Тридцатидвухлетний водитель квадроцикла, проживающий в городе Москве, в нетрезвом состоянии не справился с управлением и совершил опрокидывание квадроцикла. На место происшествия оперативно выехал дежурный караул 269-ПЧ во главе с командиром отделения Алексеем Ермоченковым. Прибывшие на место ДТП медики диагностировали у пострадавшего рваные раны руки и головы, травматическую ампутацию уха», - сказал источник.

По данным агентства, после оказания первой медицинской помощи мужчина был доставлен в Ступинскую ЦРКБ.