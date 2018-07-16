РИАМО - 16 июл. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект, предусматривающий повышение НДС с 18% до 20%, а также новые тарифы социальных взносов, сообщает ТАСС.

Планируется, что Госдума рассмотрит законопроект на заседании 18 июля. Рост НДС принесет федеральному бюджету дополнительно 620 миллиардов рублей в год, начиная с 2019 года, подсчитало правительство.

«Законопроект также предлагает предоставить производителям право восстанавливать принятый к вычету НДС по товарам (работам, услугам), приобретенным в счет субсидий, полученных в 2018 году на компенсацию части затрат, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств в отношении колесных транспортных средств, высокопроизводительной самоходной и прицепной техники, в том числе сельскохозяйственной техники. Это приведет к потерям доходов федерального бюджета в размере 27 миллиардов рублей», – отмечается в финансово-экономическом обосновании к документу.

При этом льготы по НДС сохраняются. Речь идет о пониженных ставках НДС в размере 10% для товаров социального назначения: продовольственных товаров (за исключением деликатесных), детских товаров, периодических печатных изданий и книжной продукции, связанной с образованием, наукой и культурой (за исключением рекламного и эротического характера), а также лекарственных средств и изделий медицинского назначения.

Нулевые ставки НДС действуют для внутренних межрегиональных воздушных перевозок.