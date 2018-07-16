РИАМО - 16 июл. Врачи оценили состояние 12 пострадавших в результате взрыва в здании на Авиационной улице в столице как средней тяжести, сообщил РИАМО руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.

В результате взрыва бытового газа в здании на улице Авиационная, 19, пострадали 12 человек. Они госпитализированы в ожоговые центры Москвы и получают всю необходимую помощь, их жизням ничего не угрожает.

«Состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное и средней степени тяжести, это в основном ожоги. Пострадавшие направлены в три московские больницы. Всем им проводится дополнительная диагностика, и оказывается необходимая медицинская помощь. Угрозы для жизни нет», — сказал Хрипун.

Он добавил, что на место происшествия в течение 7-12 минут прибыли машины центра экстренной медицинской помощи, бригады скорой помощи и медицинский вертолет.

Ранее в районе ЧП ограничили движение по улице Академика Курчатова.