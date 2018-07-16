Неизвестный молодой человек облил пивом лидера ЛДПР и зампредседателя Госдумы Владимира Жириновского, который в сопровождении охраны решил посетить улицу Никольскую, где болельщики отмечали победу сборной Франции на ЧМ-2018.
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Неизвестный молодой человек облил пивом лидера ЛДПР и зампредседателя Госдумы Владимира Жириновского, который в сопровождении охраны решил посетить улицу Никольскую, где болельщики отмечали победу сборной Франции на ЧМ-2018.
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