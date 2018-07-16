Неизвестный молодой человек облил пивом лидера ЛДПР и зампредседателя Госдумы Владимира Жириновского, который в сопровождении охраны решил посетить улицу Никольскую, где болельщики отмечали победу сборной Франции на ЧМ-2018.

Pussy Riot выбежали на поле во время финала ЧМ. ВИДЕО >>