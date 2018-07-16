РИАМО - 16 июл. Из-за взрыва бытового газа в здании на улице Авиационная, 19, движение на улице Академика Курчатова перекрыли в сторону Волоколамского шоссе, водителей призвали объезжать место происшествия, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения Москвы.

В результате взрыва бытового газа в здании на улице Авиационная, 19, пострадали 12 человек. Они госпитализированы в ожоговые центры Москвы и получают всю необходимую помощь, их жизням ничего не угрожает.

«Из-за ЧП на северо-западе Москвы на улице Академика Курчатова полностью перекрыто движение в сторону Волоколамского шоссе, а в сторону улицы Авиационная можно проехать только по одной полосе из двух», — говорится в сообщении.

Водителей призвали объезжать место происшествия.