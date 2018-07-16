РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 июл. Жители поселка Красково Люберец попросили главу муниципалитета Владимира Ружицкого помочь в организации площадки для выгула собак, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Глава в понедельник провел традиционный личный прием жителей городского округа Люберцы. К нему пришли инициативные жители поселка Красково и попросили помочь в обустройстве площадки для выгула собак.

«Необходимо определиться с местом. Это сложнее всего сделать. Как только место будет найдено, мы поможем установить площадку для выгула собак», – сказал Ружицкий.

Решение данного вопроса он поручил своему заместителю Владимиру Храмцову.