РИАМО - 16 июл. Президенты России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп более двух часов говорили с глазу на глаз в ходе саммита в Хельсинки, сообщает в понедельник Газета.ru.

Изначально встреча лидеров тет-а-тет планировалась на полтора часа.

«Встреча началась позже запланированного.Самолет президента России Владимира Путина приземлился в столице Финляндии на полчаса позже, чем планировалось. После встречи тет-а-тет состоится второй раунд – встреча в расширенном составе. Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдут в присутствии советника американского президента по нацбезопасности Джона Болтона и государственного секретаря США Майка Помпео», – говорится в сообщении.

В понедельник в Хельсинки стартуют переговоры президентов России и США. Путин и Трамп в первый раз провели переговоры 7 июля 2017 года на полях саммита G20 в Гамбурге.

В ноябре того же года на саммите АТЭС во Вьетнаме полноценной двусторонней встречи лидеров не произошло, однако Путин и Трамп пообщались в кулуарах форума и одобрили совместное заявление по Сирии.

За полтора года с момента вступления Трампа в должность президента США у них с Путиным состоялось несколько телефонных разговоров.