РИАМО - 16 июл. В результате взрыва бытового газа в здании на улице Авиационная, 19, пострадали 12 человек, на месте происшествия работают бригады скорой помощи и санитарные вертолеты, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«В кафе на Авиационной улице произошел взрыв бытового газа. Пострадали 12 человек, их жизни ничего не угрожает», – написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, на месте происшествия работают бригады скорой помощи и санитарные вертолеты.

«Пострадавшие госпитализированы в ожоговые центры Москвы и получают всю необходимую помощь», – отметил градоначальник.

Ранее пресс-служба ГУ МЧС РФ по столице сообщила о пожаре в здании автосервиса в Москве на площади 50 квадратных метров.