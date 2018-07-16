РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 июл. В подмосковном Подольске планируют потратить более 6 миллионов рублей на благоустройство территории городской клинической больницы в 2018 году, сообщается на сайте госзакупок.

По данным технического задания, опубликованного на сайте, ГКУ Московской области «Дирекция единого заказчика министерства здравоохранения Московской области» разместило закупку на выполнение работ по благоустройству территории ГБУЗ МО «Подольская городская клиническая больница». Начальная (максимальная) цена контракта – 6 234 651,72 рублей. Источник финансирования – бюджет Московской области на 2018 год.

Подрядная организация определится по итогам аукциона в электронной форме 23 июля текущего года. Работы необходимо будет выполнить по адресу: улица Кирова, дом 38.