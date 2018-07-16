РИАМО - 16 июл. Расположенный в центре Москвы медицинский центр планируют реконструировать в течение текущего года, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«В течение года (2018 года – ред.) планируем сделать реконструкцию медицинского центра на улице Щепкина», – написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он уточнил, что в центре, представляющем собой современную клинику, пациенты получают медпомощь по международным стандартам.

По словам мэра, больница получит дополнительные кабинеты, лаборатории и другие вспомогательные помещения.