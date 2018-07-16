РИАМО (КОРОЛЕВ) - 16 июл. Пациенту королевской городской больницы выписан 1 700 000 электронный больничный лист, который стал юбилейным в России, врачи и пациенты оценили удобство такого документооборота, сообщил «РИАМО в Королеве» представитель больницы.

С 1 июля 2017 года листки нетрудоспособности на бумажном бланке приравнены к электронным документам, сформированном в автоматизированной информационной системе.

«На текущий момент в Московской области выписано около 70 тысяч электронных больничных. Юбилейный по стране, 1 700 000 электронный листок нетрудоспособности был выписан в поликлинике филиала «Первомайский» Королевской городской больницы», – сказал представитель больницы.

Электронный листок нетрудоспособности делает обмен информацией о страховых случаях прозрачным, снижает трудозатраты на оформление бумажных листков нетрудоспособности в медицинских организациях и способствует экономии ресурсов, а также минимизирует временные затраты застрахованного лица на оформление документа. Право выбора формы листка нетрудоспособности остается за пациентом. Пациент может проверить онлайн в личном кабинете cabinets.fss.ru. правильность расчета выплат.

«Как пациент, получивший юбилейный больничный лист, и как врач могу сказать, что электронный документ удобнее. Электронный больничный невозможно подделать, потерять, он не мнется, в нем легко исправить ошибки, его оформление занимает меньше времени. Преимущества очевидны», – прокомментировал врач Сергей Соколов.