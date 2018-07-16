РИАМО – 16 июл. Европейская комиссия ввела временные ограничения на поставки в Евросоюз мяса птицы со всех российских предприятий из-за птичьего гриппа, сообщает Газета.ru.

«В связи с возникновением на территории ряда областей России очагов высокопатогенного гриппа птиц Генеральным директоратом по здравоохранению и безопасности пищевых продуктов Европейской Комиссии введены временные ограничения на поставки в ЕС со вех предприятий, осуществляющих деятельности на территории России следующих видов товаров: мяса птицы; полуфабрикатов из мяса птицы; продукции из мяса птицы», – заявили в ведомстве.

Птичий грипп – вирусная инфекция птиц с высокой степенью заразности, которая может протекать среди них как бессимптомно, так и вызывать их гибель.

Большинство штаммов птичьего гриппа для людей не опасны, однако некоторые вызывают тяжелые заболевания.