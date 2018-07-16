РИАМО - 16 июл. На Авиационной улице в Москве ликвидировали возгорание в автосервисе площадью около 50 квадратных метров, несколько человек обратились за помощью к медикам, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы столичного главка МЧС РФ.

«В 15:32 пришла заявка о загорании на Авиационной улице напротив дома 19. Возгорание было в помещении на площади 50 квадратных метров. До прибытия спасательных подразделений несколько человек обратилось за помощью», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что пожар удалось ликвидировать в 15:59. Причины произошедшего устанавливаются.

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