РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 июл. Горожане пожаловались главе городского округа Люберцы Владимиру Ружицкому на перекрытие въезда в садовое некоммерческое товарищество (СНТ) «Березка» в поселке Малаховка, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В понедельник Ружицкий провел традиционный личный прием жителей городского округа Люберцы. К нему обратились жители с просьбой выяснить правомерность перекрытия единственной дороги, ведущей в СНТ «Березка». 2 мая был перекрыт въезд для жителей и автотранспорта экстренных служб.

«Этого не должно быть. Мы проведем проверку этого факта, она установит законность перекрытия», – сказал Ружицкий.

Он поручил своему заместителю Андрею Сырову разобраться в этой проблеме.