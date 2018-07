Чемпионат мира по футболу, который целый месяц радовал миллионы болельщиков по всему миру, 15 июля завершился в Москве. Президент FIFA назвал ЧМ-2018 в России лучшим в истории, а иностранные болельщики так хотели остаться, что им продлили безвизовый режим до конца года. За месяц футбольного праздника фанаты полюбили носить кокошники, рисовать «усы надежды», гулять по Никольской и восторгаться Россией. Обозреватель РИАМО выбрала самые яркие моменты, связанные с ЧМ-2018.

Флешмоб «Усы надежды»

© instagram Urgantcom

Первым символом ЧМ-2018 стал флешмоб «Усы надежды», запущенный Иваном Ургантом в поддержку сборной России и тренера наших Станислава Черчесова. Ургант призывал зрителей отрастить усы любым способом и выложить фото в соцсети с хэштегом #усынадежды. И флешмоб сработал – сборная России впервые в истории дошла до четвертьфинала ЧМ, чем удивила российских болельщиков и заставила вновь поверить в российский футбол. В Instagram под хэштегом #усынадежды выложено уже около 100 тысяч фотографий.

Публикация от Иван Ургант (@urgantcom) 5 Июн 2018 в 10:31 PDT

Публикация от Иван Ургант (@urgantcom) 1 Июл 2018 в 7:54 PDT

Публикация от Владимир Жириновский (@zhirinovskiy) 6 Июн 2018 в 7:29 PDT

Доставка в фан‑зону и разборки с таксистами – как москвичи сдавали квартиру болельщикам ЧМ‑2018 >>

Футбольная Никольская

Стихийная фан-зона на Никольской улице в Москве за месяц мундиаля стала ассоциироваться с праздником, карнавалом, иностранцами и доброжелательной полицией, которая закрывала глаза на праздник непослушания. Временами она походила на барселонскую разгульную Рамблу, английские болельщики превращали ее в Оксфорд-стрит, а веселые аргентинцы – в свою деревню. Здесь знакомились фанаты, латиноамериканцы учили танцевать, мексиканцы завлекали прохожих на селфи в сомбреро, а бразильцы устраивали карнавал. Именно сюда пришли отмечать победу нашей команды с испанцами даже те, кто раньше был далек от футбола, потому что здесь в любой час дня и ночи чувствовалась атмосфера футбольного праздника.

Футбольная Никольская: «деревня» Аргентины, танцы в клумбах и поцелуи с иностранцами >>

«Калинка» от фанатов

Главной песней ЧМ-2018 стала «Калинка», которую выучили фанаты Польши и перевели исландцы. Ролики, где иностранцы поют «Калинку-малинку», распространились в сети. Эту песню исполняли на фан-зоне на Воробьевых горах, на Никольской улице и на Красной площади. Свое «спасибо» за гостеприимство таким образом выразили исландские фанаты, которым поспешили ответить российские болельщики.

Популярные фанаты

За месяц чемпионата в Москве побывало немало ярких болельщиков, которые стали знаменитостями. Среди самых узнаваемых – картонный Хавьер из Мексики, которого девушка не пустила в Россию, и друзья привезли с собой его картонную копию, а вслед за ни ми приехал и настоящий Хавьер. Другой болельщик – бразилец Томер Савойя стал звездой в России после того, как научился выражать свое восхищение чемпионатом и страной с помощью русского мата. За время мундиаля он набрал в Instagram 367 тысяч подписчиков, записал клип и просит выдать ему российское гражданство.

Публикация от Tomer Savoia (@tomersavoia) 13 Июл 2018 в 2:56 PDT

Кокошники

Главным аксессуаром ЧМ-2018 стал кокошник. Его носили на матчи, надевали на Никольскую, притом не только девушки, но и мужчины. Самыми запоминающимися стали болельщики в кокошниках на матче России с Испанией – двое мужчин и женщина, которые с невозмутимыми лицами ели хот-доги и тут же стали самыми популярными в сети.

Сборная России не может проиграть при такой поддержке! pic.twitter.com/ipWlhxwVhg — MAXIM (@ru_maximonline) 1 июля 2018 г.

СЕЙЧАС ПОКАЗАЛИ ДВУХ МУЖИКОВ В КОКОШНИКАХ,КОТОРЫЕ ЖРАЛИ ШАУРМУ

ПОМОГИТЕ УМИРАЮ — маха с калужскσй (@kalujskaa) 1 июля 2018 г.

Нога Акинфеева

Самым тиражируемым мемом ЧМ-2018 стала нога капитана сборной России по футболу Игоря Акинфеева. В матче Россия – Испания в серии пенальти он феерично отразил удар по воротам, после которого наша сборная вышла в ¼. «Нога Акинфеева» стала символом победы нашей сборной над испанцами. Сергей Шнуров посвятил ей стихи.

Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs) 2 Июл 2018 в 1:25 PDT

А еще с ней придумывали мемы, ей возвели памятник и возили ее копию с собой на следующий матч с Хорватией.

Мексиканская фиеста под окном и очереди за кефиром: как ЧМ >>

Развенчание мифов о России

© скриншот

Самым главным открытием Чемпионата мира по футболу 2018 стало то, что Россия – это доброжелательная страна, а Москва – фантастический современный город. Многие иностранные болельщики признавались, что ехали в Россию, опасаясь хмурых русских, хулиганов и холодной погоды. Однако эти опасения не подтвердились, и многие фанаты сожалели, что их друзья не приехали в Москву на ЧМ-2018 из-за стереотипов. Один из британских болельщиков, видеоблогер Тео Огден записал видео EXPECTATIONS VS REALITY IN RUSSIA. The Truth About the World Cup 2018» («Ожидания и реальность в России. Правда о чемпионате мира – 2018»). В ролике он рассказывает о том, что русские люди дружелюбны, готовы бесплатно подвезти, русская кухня очень вкусная, цены на такси невысокие, а по Москве можно ходить в футболке с британской символикой. Не понравилась подростку только авиакомпания «Победа», которая не разрешила ему сидеть рядом с отцом.