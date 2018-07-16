РИАМО - 16 июл. Московский «Сабантуй-2018» удивит гостей огромным чак-чаком, угощение весом чуть более 2 тонн можно будет попробовать на празднике 21 июля, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

На территории музея-заповедника «Коломенское» 21 июля пройдет Московский международный фестиваль «Сабантуй-2018» – одно из самых ярких этнокультурных событий этого лета. Фестиваль станет уникальной площадкой для межнационального общения и культурного обмена, соберет огромное количество гостей.

«На площади более 200 тысяч квадратных метров разместятся: аутентичные татарская и башкирская деревни, восточная ярмарка, аллея национальных шатров «Улица добрых соседей», аттракционы, выставки, мастер-классы от звезд спорта и шоу-бизнеса. От пристани стартует парусная регата. Самым удивительным явлением на Сабантуе обещает стать гигантский чак-чак весом 2018 килограммов, продегустировать который можно будет на празднике», – говорится в сообщении.

Ведущие фестиваля – пятикратная чемпионка мира по синхронному плаванию Анися Ольхова, заслуженная артистка Республики Татарстан Гульназ Сафарова и заслуженный артист Республики Башкортостан Фирдат Галиев.

Хедлайнеры Сабантуя – музыкальные исполнители Mc Doni&Yarik Step, Эльмира Калимуллина, Айдар Галимов, Ренат Ибрагимов, Фирдус Тямаев, Государственный академический ансамбль народного танца имени Файзи Гаскарова Республики Башкортостан и другие.

Специальными гостями фестиваля станут звезды спорта. Олимпийская чемпионка Алина Загитова, игроки хоккейных клубов «Ак Барс», «Рубин», «Салават Юлаев» и волейбольного клуба «Зенит» поделятся с гостями секретами мастерства и проведут автограф-сессии.

Посетителей фестиваля ждут шесть сцен, каждая из которых представляет собой одну из частей света. На главной сцене под названием «Европа» пройдут выступления звезд эстрады. Территорией сохранения татаро-башкирской культуры станет национальная сцена «Азия». На бизнес-сцене «Северная и Южная Америка» выступят известные бизнесмены и бизнес-тренеры. Интерактивная сцена «Австралия» станет местом проведения национальных татаро-башкирских игр, всевозможных конкурсов.

Сценическая площадка «Африка» – территория детства и спорта, здесь гости познакомятся с национальной борьбой «Кореш», увидят выступления детских коллективов. И, наконец, совершенно необычной для лета станет площадка «Антарктида» – ледовый каток с насыщенной анимационной программой, мастер-классами от звезд фигурного катания и хоккея.