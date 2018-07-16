РИАМО - 16 июл. Французские власти приняли решение закрыть в Москве представительство по торговле и инвестициям, сообщается на сайте посольства Франции в столице.

«Это решение, которое вступает в силу 16 июля 2018 года, принято в связи с уведомлением российских органов власти о том, что отныне Business France больше не разрешается осуществлять свою деятельность в России в рамках положений французского законодательства, что прекращает длительный период переговоров по вопросу статуса Бюро Business France в России», - говорится тексте сообщении.

По данным на сайте, в течение последних месяцев условия осуществления Business France своей деятельности в России ухудшились.

Business France будет опираться на негосударственных партнеров, работающих в Российской Федерации, чтобы обеспечить преемственность услуг, которые французское государство намерено им предоставлять.