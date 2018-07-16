РИАМО - 16 июл. Болельщики не нанесли серьезного ущерба инфраструктуре Москвы во время проведения чемпионата мира по футболу, сообщил в понедельник журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Никаких великих ущербов, никаких излишних затрат иностранные гости нам не нанесли. И лишь только потому, что работа титаническая проведена, она укладывалась в штатные регламенты, в средства, которые выделены», – сказал Бирюков.

Он добавил, что во время мундиаля в городе приходилось решать нештатные задачи, в частности, устанавливать дополнительные урны и туалеты в фан-зоне около МГУ.

«Непредвиденные ситуации были. Например, фан-зона на Воробьевых горах была рассчитана на 25 тысяч человек, а в пиковое время там было до 110 тысяч человек. Приходилось оперативно решать вопросы дополнительной установки мобильных туалетов», – уточнил Бирюков.

На стадионе «Лужники» в Москве 15 июля прошел заключительный матч чемпионата мира по футболу-2018. Победу в нем одержала сборная Франции со счетом 4:2.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мирового первенства. Игры проходили в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге.