РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 16 июл. В здании начальной школы №3 в подмосковных Котельниках начали устанавливать 80 пластиковых окон, работы завершат в начале августа, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В настоящее время в здании начальной школы №3 приступили к работам по установке пластиковых окон. Их заменят во всем учреждении. Это почти 80 окон. Производится не только замена старых конструкций на новые, специалисты проведут ремонт подоконников и другие виды работ. Планируем их завершить в начале августа», - сказал временно исполняющий обязанности главы муниципалитета Андрей Булгаков.

Он добавил, что окна заменят в коридорах, учебных кабинетах и зонах отдыха. До конца июля, в основном здании школы №3 начнут ремонт входной группы.

Всего в городском округе Котельники на подготовку к новому учебному году потратят более трех миллионов рублей из областного и местного бюджетов. На данный момент идут работы в дошкольных учреждениях, проводится косметический ремонт, частичная замена окон, ведется благоустройство прилегающих территорий.

Также в ближайшее время начнутся работы в школе №2, где проведут капитальный ремонт в санитарных комнатах, частичный ремонт кровли, а также отремонтируют учебный кабинет на первом этаже. Он несколько лет не использовался в связи с неудовлетворительным состоянием.