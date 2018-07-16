РИАМО - 16 июл. Видеоэкраны, установленные на территории Воробьевых гор в фан-зоне FIFA специально к чемпионату мира по футболу, будут своевременно демонтированы, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Все тематическое, что было сделано (к мундиалю - ред.) – обустройство, создание дополнительных видеопросмотров (в фан-зоне FIFA - ред.), безусловно, это будет демонтировано в установленном порядке. Это никак не повлияет на облик города», – сказал Бирюков.

Он добавил, что созданные парки и скверы останутся в распоряжении москвичей.

«Мы работали в штатном режиме. Все, что было подготовлено и отремонтировано, все созданные городские пространства останутся достоянием москвичей и гостей столицы, а также россиян. Они всем этим будут пользоваться. Мы на этих же улицах ежегодно проводим по семь-восемь фестивалей. Эти благоустроенные пространства будут использоваться», – подчеркнул Бирюков.

Фан-зона для болельщиков чемпионата мира по футболу возле здания МГУ имени М.В. Ломоносова почти за месяц работы приняла несколько сотен тысяч посетителей.

На стадионе «Лужники» в Москве 15 июля прошел заключительный матч чемпионата мира по футболу-2018. Победу в нем одержала сборная Франции со счетом 4:2.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мирового первенства. Игры проходили в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге.