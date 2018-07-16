РИАМО - 16 июл. Тверской районный суд Москвы арестовал на 14 суток Глеба Струнникова, облившего пивом лидера ЛДПР Владимира Жириновского на Никольской улице во время общения с футбольными болельщиками, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы суда.

«Суд признал Глеба Струнникова виновным по части 2 статьи 20.1 КоАП («Мелкое хулиганство») и назначил ему административное наказание в виде 14 суток ареста», - сказал собеседник агентства.

В минувшее воскресенье на стадионе «Лужники» в Москве прошел заключительный матч чемпионата мира по футболу-2018. Победу в нем одержала сборная Франции со счетом 4:2.

Россия впервые в истории стала страной-хозяйкой мирового первенства. Игры проходили в 11 российских городах, в том числе в Москве.

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