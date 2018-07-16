РИАМО - 16 июл. Одного из выбежавших на поле в столичных «Лужниках» во время финального матча чемпионата мира по футболу оштрафовали на 3 тысячи рублей, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы Хамовнического суда.

«Вынесено постановление в отношении Айрапетова 1986 года рождения, гражданина России, зарегистрированного в Пятигорске, по статье 20.31, части 1, который прошел на территорию зоны аккредитации «0» стадиона «Лужники», не имея входного билета. Наказание — штраф 3 тысячи рублей без запрета на посещение мест проведения официальных мероприятий», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что также вынесено постановление в отношении Сергея Загоровского 1957 года рождения, гражданина России, зарегистрированного в Москве, по статье 20.31, части 1. Загоровский прошел на территорию стадиона «Лужники», на трибуну для почетных гостей VIP, не имея входного билета. Наказание — штраф 3 тысячи рублей без запрета на посещение мест проведения официальных мероприятий.

Финальный матч чемпионата мира по футболу прошел 15 июля на стадионе «Лужники». Сборная Франции обыграла сборную Хорватии со счетом 4:2.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходили в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге.

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