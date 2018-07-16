РИАМО - 16 июл. Свыше 100 тысяч сотрудников комплекса городского хозяйства и порядка 7 тысяч единиц спецтехники задействовали в Москве во время проведения мундиаля, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Петр Бирюков.

«Техника привлекалась та же, что и была в штатном режиме. Только людские ресурсы были привлечены в большем количестве. Приходилось в усиленном режиме работать всем коммунальным службам. Ежесуточно - 6,5-7 тысяч единиц (техники – ред.), а количество коммунальщиков на уборке и зачистке в штатном режиме работы - около 100 тысяч человек: это и энергетики, и тепловики, дорожные службы, всех не перечислить», - сказал Бирюков.

Он уточнил, что столица не проводила дополнительную закупку спецтехники, на улицах работала имеющаяся городская коммунальная техника, в том числе для организации перекрытий и уборки. Техника работала на территории всего города в штатном режиме.

«Приходилось в три смены работать в усиленном режиме», - заключил заммэра.

Россия впервые в истории стала страной-хозяйкой мирового первенства. Игры проходили в 11 российских городах, в том числе в Москве.