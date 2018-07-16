РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 июл. Жители подмосковных Люберец с 7 по 13 июля написали больше всего жалоб через областной портал «Добродел» по поводу парковки на газонах, сообщается на портале.

«С 7 по 13 июля в городском округе Люберцы через портал «Добродел» было подано 809 сообщений о проблемах. Самой популярной темой стала парковка на газонах и зеленых насаждениях, было подано 112 жалоб», – говорится в сообщении.

Также жители Люберец отправили 50 жалоб на нарушение правил уборки территорий, 34 человека отметили незаконное размещение рекламных конструкций и информационных материалов. Также через портал подали 30 жалоб о подтоплениях, а 28 жителей отметили ямы на дорогах.

При этом на прошлой неделе пользователи отметили успешное решение по 443 жалобам. Из них по 41 обращению вывезли мусор, по 35 жалобам - убрали территорию.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах. После передачи вопроса исполнителю на его решение отводится восемь суток. После получения ответа жители могут подтвердить, решена ли их проблема. Если она не решена, то обращение будет снова направлено на рассмотрение.