РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 июл. Управляющая компания «МУЖРП №4» зачислила в счет оплаты коммунальных услуг сумму ущерба из-за протечки кровли одной из квартир на улице Машиностроителей, сообщил «РИАМО в Подольске» директор УК Юрий Лавокин.

Ранее в управляющую компанию обратился житель одной из квартир жилого дома №28Б по улице Машиностроителей, который пожаловался на испорченный ремонт из-за протечки кровли.

«Сотрудники управляющей компании «МУЖРП №4» приступили к ремонту кровли в данном доме 10 июля и на данный момент ее уже отремонтировали. Сумма ущерба по заливу в размере более 34,5 тысяч рублей была зачислена в счет оплаты коммунальных услуг за июнь 2018 года», - сказал Лавокин.

Он отметил, что согласно акту обследования, в данной квартире из-за течи мягкой кровли были испорчены потолок, стены и пол в комнатах, а на балконе отошла вагонка.