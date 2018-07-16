РИАМО - 16 июл. Власти Москвы готовы передать Катару опыт в ведении городского хозяйства, полученный при подготовке и в ходе мундиаля, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Петр Бирюков.

Очередной чемпионат мира по футболу пройдет в Катаре в 2022 году.

«Если наши коллеги из Катара обратятся за методической помощью, конечно, мы поделимся своим опытом и наработками. Мы и сами не прочь где-то все положительное, что видим, перенять для себя для последующей работы, лишь бы в городе было хорошо», - сказал Бирюков.

Россия впервые в истории стала страной-хозяйкой мирового первенства. Игры проходили в 11 российских городах, в том числе в Москве.