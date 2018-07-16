РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 16 июл. В подмосковном Дзержинском перенесут автобусную остановку напротив дома №20 на Угрешской улице, ее разместят через дорогу от многофункционального центра, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы администрации муниципалитета.

«Автобусную остановку напротив дома №20 по улице Угрешской в Дзержинском перенесут ближе к МФЦ. С таким предложением обратились в городскую администрацию жители», - сказал замглавы администрации Дзержинского Константин Карпов.

По его словам, если стоять лицом к строящемуся спуску на пляж городского карьера, то остановка будет располагаться правее, напротив МФЦ. Пешеходный переход на другую сторону будет выходить на Лазуринский бульвар.

«Возражений со стороны ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» или Раменского РУАД МО «Мосавтодор» не поступило. Остановочный павильон будет перенесен с учетом всех необходимых требований за счет спонсорских средств», - заключил Карпов.