РИАМО - 16 июл. Объем вывозимого мусора из центра столицы в отдельные дни чемпионата мира по футболу увеличился в 20-30 раз, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Только из центральной части города количество бытового мусора, который приходилось вывозить, увеличилось примерно в 20-30 раз в отдельные дни. Тысячи тонн суммарно за этот период было вывезено», – сказал Бирюков.

Он добавил, что из пределов Кремлевского кольца в обычные дни до мундиаля вывозилось порядка двух-трех грузовиков. В первые послематчевые дни вывозить стали по 12 грузовиков, а в последний период эта цифра доходила до 25-30 машин.

«Коммунальщики вовремя мусор собирали, вывозили, упаковывали. Соответствующие транспортные средства грузили и вывозили. Практически все спортивные команды, которые выступали на наших стадионах «Лужники» и «Спартак», за собой вели огромные группы болельщиков. И я наблюдал каждый раз, когда эти группы болельщиков, уходя со стадионов, уносили за собой мусор. А некоторые даже потом как дежурные потому шли и осматривали, не осталось ли что-то в том секторе, где были их болельщики», – сказал Бирюков.

На стадионе «Лужники» в Москве 15 июля прошел заключительный матч чемпионата мира по футболу-2018. Победу в нем одержала сборная Франции со счетом 4:2.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мирового первенства. Игры проходили в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге.