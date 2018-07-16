РИАМО - 16 июл. За полгода в Подмосковье на льготные санаторно-курортные путевки направлено почти 180 миллионов рублей, льготников направляют на лечение в санатории Подмосковья и регионов России, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.

«За первое полугодие в Московской области 5,6 тысячи региональных льготников получили путевки на санаторно-курортное лечение на сумму 104,5 миллиона рублей. Льготными путевками также обеспечено 2,3 тысячи детей и сопровождающих лиц на сумму 57,5 миллиона рублей», – сказала Забралова.

Первый зампред областного правительства добавила, что на отдых и лечение уже направлено почти 800 человек, кому положены федеральные льготы. На их путевки в первом полугодии было выделено 17,7 миллиона рублей.

Льготников направляют на лечение в санатории Подмосковья, средней полосы России, Кавказских минеральных вод и Черноморского побережья.

«В этом году мы планируем обеспечить льготными путевками на санаторно-курортное лечение более 22 тысяч человек. На эти цели в консолидированном бюджете Московской области предусмотрено свыше 525,2 миллиона рублей», – добавила Забралова.

Направление на санаторно-курортное лечение можно получить у лечащего врача при наличии медицинских показаний и отсутствии противопоказаний. Со справкой от врача и документами, подтверждающими право на бесплатную путевку, необходимо обратиться в многофункциональный центр или орган социальной защиты по месту жительства.