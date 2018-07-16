РИАМО (КОРОЛЕВ) - 16 июл. Сотрудники единой диспетчерской службы (ЕДС) подмосковного Королева с 9 по 16 июля оформили более 660 заявок на ремонт санитарно-технического оборудования, сообщается в Instagram-аккаунте службы.

Всего на прошлой неделе диспетчеры ЕДС приняли от жителей Королева более 3,4 тысяч заявок.

«Основные проблемы, с которыми горожане обращались на прошедшей неделе: ремонт сантехоборудования – 666 заявок; санитарное содержание помещений и придомовых территорий – 455 заявок; благоустройство – 430 заявок; общестроительные работы на жилом фонде – 284 заявки, электроснабжение – 247 заявок», – говорится в сообщении.

По итогам было закрыто около 3,5 тысяч обращений, в том числе, из поступивших ранее.

Заявку в ЕДС можно оформить по многоканальным телефонам: 8(499)929-99-99, 8(495)512-00-11, а также на сайте: www.eds-korolev.ru или воспользовавшись мобильным приложением «ЕДС Королев», которое доступно в App Store и Google Play.