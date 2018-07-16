РИАМО – 16 июл. На правительственный законопроект об изменениях в пенсионное законодательство поступили отзывы из 77 регионов; среди них отрицательных нет, передает «Интерфакс».

«На данный момент в общем отзывы поступили из 77 регионов: это документы либо от исполнительной власти, либо от законодательной, либо от обеих ветвей власти одновременно. Отрицательных отзывов в комитет не поступало, были отзывы, содержащие определенные предложения по реализации изменений в пенсионном законодательстве», – сказал в понедельник глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

При этом в комитет поступили консолидированные отзывы от более чем 50% российских регионов, добавил он, уточнив, что консолидированной позиция региона считается тогда, когда ее высказывают и высший исполнительный орган, и высший законодательный органы власти субъекта Федерации.

При этом Нилов отметил, что, являясь главой комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, занимает «противоположную позицию, не поддерживая законопроект».

По словам Нилова отзывы по данной инициативе «до сих пор продолжают поступать в комитет, так как крайний срок их подачи – 17 июля».

Правительственный проект закона, предусматривающий изменения в пенсионной системе России, в том числе по повышению пенсионного возраста, внесен в Госдуму 16 июня. Правительство предлагает повысить планки выхода на пенсию с нынешних 55 и 60 лет для женщин и мужчин до 63 и 65 лет соответственно.

По мнению кабинета министров, это позволит создать условия для повышения уровня пенсионного обеспечения граждан с учетом адаптации пенсионной системы к новым демографическим условиям, в том числе с учетом увеличения продолжительности жизни, а также – для ежегодной индексации пенсий выше уровня инфляции при сбалансированности и долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы РФ в целом.