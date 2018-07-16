РИАМО - 16 июл. Коммунальные службы Москвы каждый день мыли улицы специальными моющими средствами в дни чемпионата мира по футболу, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Петр Бирюков.

«Было достаточное количество урн, коммунальщики не позволяли образовываться навалам мусора, работала уникальная техника, и когда гости заканчивали праздничное пребывание на улицах, с трех до шести часов утра работали коммунальщики, мы применяли моющие средства и шампуни ежедневно», - сказал Бирюков.

Он добавил, что в Москве было задействовано десятки тысяч единиц коммунальной техники. Кроме того, в городе установили большое количество урн.

Также, по словам Бирюкова, гости, приехавшие в Москву на чемпионат мира, в качестве сувениров забирали на память лампочки с Никольской улицы в Москве.

«Гости столицы хотели себе что-то с московских улиц взять на память. Например, Никольская, Большая Дмитровка имеют инсталляцию «звездное небо», и там светодиодные лампочки, изображающие деревья, птиц. Гости вставали друг другу на плечи, снимали эти украшения и забирали на долгую память», - сказал Бирюков.

Он подчеркнул, что коммунальные службы восстанавливали инсталляцию в кратчайшие сроки.

«Никакого ущерба болельщики не нанесли, только прибыль», - добавил Бирюков.

Россия впервые в истории стала страной-хозяйкой мирового первенства. Игры проходили в 11 российских городах, в том числе в Москве.