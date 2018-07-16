РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 16 июл. В подмосковных Котельниках за месяц устранили более 100 ям на дорогах, а также внутриквартальных проездах, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«На территории Котельников за 30 дней устранили порядка 110 ям на дорогах и во дворах. В целом, с мая на территории Котельников отремонтировали около 300 ям. Работы продолжаем. Дополнительно произвели оцифровку ям во дворах. В список вошло еще 70 ям, из них 30 ликвидировали», - сказал временно исполняющий обязанности главы муниципалитета Андрей Булгаков.

Он добавил, что ямы заделали в микрорайонах Южный и Белая Дача. По дополнительному списку проведут работы в микрорайоне Силикат у домов №№18А, 7, 8А.

В городском округе Котельники продолжается ремонт муниципальных дорог. Из шести объектов работы завершены на пяти.