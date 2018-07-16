РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 июл. В Подольске социальную ярмарку выходного дня, которая проходила с 13 по 15 июля, посетили свыше 1,5 тысяч жителей городского округа, говорится в сообщении управления потребительского рынка администрации округа.

«В Подольске с 13 по 15 июля напротив Центрального рынка по адресу: улица Большая Серпуховская, дом №19, прошла социальная ярмарка выходного дня. Всего мероприятие посетили более 1,5 тысяч жителей округа. На ярмарке были представлены социально-значимые товары российских и белорусских производителей по доступным ценам», - говорится в сообщении.

Помимо этого, на ярмарке был организован благотворительный обед для нуждающихся.