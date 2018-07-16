РИАМО – 16 июл. Рост пенсий в России обгонит инфляцию в два раза уже в 2018 году, пенсии в текущем году были проиндексированы на 3,7% при инфляции 2,5%, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Мы запланировали увеличение пенсий в два раза выше инфляции», - сказал в понедельник министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Он пояснил, что в 2018 году инфляция составит от 3,2% до 3,5%. В то же время пенсии поднимутся на 7%.

По словам министра, увеличение выплат гражданам пенсионного возраста государство может себе позволить на фоне повышения пенсионного возраста. При этом, несмотря на критику, темпы увеличения пенсий являются значительными.

«В 2018 году пенсии были проиндексированы на 3,7% при инфляции 2,5%. Это в полтора почти раза больше роста цен. Такого не было никогда в прошедшие периоды», — сказал Топилин.

Предложенную правительством РФ пенсионную реформу, согласно которой возраст выхода граждан на пенсию предлагается увеличить до 63 лет для женщин и до 65 лет для мужчин, Госдума рассмотрит в середине июля. Ранее замглавы министерства труда и соцзащиты РФ Андрей Пудов заявил, что реформа позволит увеличить среднюю страховую пенсию в стране до 30 тысяч рублей.