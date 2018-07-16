РИАМО - 16 июл. Порядка 2 тысяч детей из Подмосковья отправились отдыхать в третью смену на курорты Черноморского побережья, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

«953 ребенка отправились в детские оздоровительные организации Краснодарского края, и 1039 детей по бесплатным путевкам отдохнут в Крыму в детских лагерях «Дружба», «Гагарин» и «АртКвест»», – сообщила министр социального развития региона Ирина Фаевская.

Всего в летнюю оздоровительную кампанию текущего года по бесплатным путевкам от министерства социального развития Московской области на курортах Черноморского побережья и Крыма отдохнут более 8,5 тысяч детей из Подмосковья.

Воспользоваться бесплатными путевками могут многодетные семьи и дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации или из малообеспеченных семей.