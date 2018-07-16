РИАМО (КОРОЛЕВ) - 16 июл. Проверка системы оповещения населения с включением электросирен пройдет в подмосковном Королеве 30 июля с 11:00 до 13:00, сообщается на сайте городской администрации.

«Тридцатого июля с 11:00 до 13:00 планируется проведение технической проверки региональной системы оповещения и комплексной системы экстренного оповещения населения Московской области с включением электросирен», – говорится в сообщении.

Дополнительную информацию можно получить по телефону ЕДС: 8(495)516-89-88. Во время проверки жителей просят соблюдать спокойствие и порядок.

Испытания системы экстренного оповещения населения проходят в Московской области регулярно. По звуковому сигналу сирены «Внимание всем!» необходимо включить радиотрансляционные приемники, радиоприемники (частота эфирного вещания 91,7 МГц), телевизоры, настроенные на областное (городское) вещание, для просмотра и прослушивания передаваемых экстренных сообщений.