РИАМО - 16 июл. Курс евро к рублю, установленный Банком России на вторник, 17 июля, вырос на 32,96 копейки и составил 72,79 рубля, курс доллара снизился на 3,78 копейки, до 62,25 рубля, сообщает Газета.ru.

«Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на вторник, вырос на 32,96 копейки, до 72,79 рубля, курс доллара уменьшился на 3,78 копейки, до 62,25 рубля. Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на вторник, снизилась по сравнению с показателем на выходные и понедельник на 12,76 копейки, составив 66,99 рубля», - отмечается в сообщении.

Фондовый рынок России в понедельник открылся снижением. Индекс Московской биржи снизился на 0,26% и составил 2340,4 пункта. Индекс РТС просел на 0,63%, до 1181,86 пункта.