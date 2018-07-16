РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 июл. В микрорайоне Львовский Подольска социальную ярмарку товаров народного потребления, которая проходила с 9 по 15 июля, посетили свыше 2 тысяч жителей горокруга, говорится в сообщении управления потребительского рынка администрации муниципалитета.

«В микрорайоне Львовский Подольска с 9 по 15 июля на улице Железнодорожная, дом №10, прошла социальная ярмарка, которую посетили более 2 тысяч жителей города. На мероприятии были представлены товары народного потребления, в том числе товары регионов России: колбасы Липецка, овощи Рязани, трикотаж Тулы, Иваново, мед из Краснодарского края и многое другое», - говорится в сообщении.

Помимо этого, ярмарка проходила в музыкальном сопровождении с анимационными ростовыми куклами.