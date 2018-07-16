РИАМО - 16 июл. Порядок на Никольской улице в центре Москвы навели после празднования окончания чемпионата мира по футболу и победы сборной Франции в финале, передает в понедельник корреспондент РИАМО.

Финальный матч чемпионата мира по футболу прошел 15 июля на стадионе «Лужники». Сборная Франции обыграла сборную Хорватии со счетом 4:2.

«Я пришел на работу, в 9:00 на улице уже было чисто. Мои коллеги, которые работали в ночную смену, все убрали. Им, конечно, досталось большое количество мусора», - сказал дорожный рабочий на Никольской.

После окончания матча на Никольской улице собирались болельщики из разных стран, чтобы отметить окончание чемпионата мира по футболу и победу сборной Франции.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходили в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге.