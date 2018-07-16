РИАМО (ОРЕХОВО-ЗУЕВО) - 16 июл. Жителей и гостей Ликино-Дулева 25 июля приглашают на первый летний бардовский фестиваль «Живая струна», обязательное условие – наличие гитары, сообщается на официальной странице муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«Первый летний бардовский фестиваль «Живая струна» пройдет на центральной площади Центрального дома культуры «Триумф» в деревне Давыдово городского округа Ликино-Дулево 25 июля. Принять участие в мероприятии может любой желающий, обязательное условие – наличие гитары. Начало в 16:00», – говорится в сообщении.

По данным Орехово-Зуевского информагентства, желающим присоединиться к любителям бардовской песни необходимо заполнить заявку на участие до 23 июля. Жители могут обращаться в ЦКД «Триумф» с понедельника по пятницу, с 10:00 до 17:00.