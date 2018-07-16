РИАМО (КОРОЛЕВ) - 16 июл. Руководитель администрации Королева Юрий Копцик 19 июля ответит на вопросы жителей городского округа в прямом эфире, сообщается на сайте администрации Королева.

Прямой эфир состоится в рамках передачи «Прямой разговор» на телеканале «Королев ТВ», которая традиционно выходит по четвергам в 20:45.

«В четверг, 19 июля, руководитель администрации Королева Юрий Копцик проведет очередной прямой эфир на телеканале «Королев ТВ»», – говорится в сообщении.

Жители Королева могут задать вопросы по телефонам прямого эфира: 8(495)123-32-23 и по электронной почте: news@korolev-tv. Также вопросы можно размещать на страницах официальных групп «Королев ТВ» в соцсетях.