РИАМО – 16 июл. Во время встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа американский лидер поздравил своего российского коллегу с проведением великолепного чемпионата мира по футболу, сообщает в понедельник Газета.ru.

На стадионе «Лужники» в Москве 15 июля прошел заключительный матч чемпионата мира по футболу-2018. Победу в нем одержала сборная Франции со счетом 4:2. Россия впервые в истории стала страной-хозяйкой мирового первенства. Игры проходили в 11 российских городах, в том числе в Москве.

«По словам Трампа, это был один из лучших чемпионатов мира, который когда-либо проводился. Американский президент рассказал, что посмотрел финальный матч между Францией и Хорватией, а также видел несколько других матчей», — говорится в сообщении.

В понедельник в Хельсинки проходит саммит президентов РФ и США. Путин и Трамп в первый раз провели переговоры 7 июля 2017 года на полях саммита Группы двадцати в Гамбурге.

В ноябре того же года на саммите АТЭС во Вьетнаме полноценной двусторонней встречи лидеров не произошло, однако Путин и Трамп пообщались в кулуарах форума и одобрили совместное заявление по Сирии.

За полтора года с момента вступления Трампа в должность президента США у них с Путиным состоялось несколько телефонных разговоров.