РИАМО - 16 июл. Врачи оценивают состояние народного артиста СССР Владимира Этуша как удовлетворительное, он до сих пор находится в одной из столичных больниц, сообщил РИАМО в понедельник директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок.

«Владимир Этуш сейчас находится в одной из московских больниц. Его состояние удовлетворительное, он сам ходит по коридору, сам садится к столу есть. Но еще дней 10 он будет находится под наблюдением врачей», - сказал Крок.

13 июля Этуша госпитализировали в одну из московских больниц. Артист почувствовал себя нехорошо на отдыхе в Италии. После чего решил провериться у врачей.

Народный артист СССР Владимир Этуш родился в Москве 6 мая 1922 года. Со школьных лет он занимался в театральном кружке, а в 1940 году поступил в Театральное училище имени Щукина. На счету Этуша огромное множество ролей в кино. Зрителям он запомнился в комедиях Леонида Гайдая — товарищ Саахов в «Кавказской пленнице» (1966), инженер Брунс в «Двенадцати стульях» (1971), Шпак в фильме «Иван Васильевич меняет профессию» (1973), а также во многих других кинокартинах.