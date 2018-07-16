РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 июл. В городском округе Люберцы в рамках подготовки к зимнему сезону провели рекультивацию земли на снегосвалке, которая находится в Хлыстовском тупике, сообщил в понедельник на оперативном совещании глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В рамках подготовки к зиме на минувшей (9-15 июля – ред.) неделе проведены масштабные работы по рекультивации земли на снегосвалке, которая находится по адресу: Хлыстовский тупик, дом №1. Силами подрядных организаций городского округа проведены работы по ремонту дорожного покрытия в ЛРБ №1», – сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что за неделю отремонтировали два тротуара. Всего с сначала 2018 году обновили 29 тротуаров.

«На прошедшей неделе по программе ремонта автомобильных дорог выполнены работы на улице Парковой. Ремонт идет в строгом соответствии с утвержденным графиком и даже с его опережением. В настоящий момент в работе находится четыре автодороги. Ремонт автомобильных дорог подрядные организации закончат до августа. На неделе проведен ямочный ремонт автодороги Москва–Жуковский – станция «Люберцы» и «Москва – Егорьевск – Тума – Касимов» – всего 153 квадратных метра – это 74 ямы», – пояснил Ружицкий.

По его словам, сотрудники ГИБДД за неделю выявили 471 нарушение правил дорожного движения, эвакуировали 59 транспортных средств, выписали штрафов на сумму 518 тысяч рублей.