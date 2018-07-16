РИАМО - 16 июл. Жара вплоть до 31 градуса ожидается в Москве днем в понедельник, жителям рекомендуется пить больше воды, сообщается на сайте столичного главка МЧС России.

Ранее синоптики объявили в Подмосковье и Москве на понедельник «желтый» уровень опасности погоды из-за грозы и сильных порывов ветра до 15 метров в секунду.

«По информации Росгидромет, днем 16 июля по городу Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха 29-31 градус», – говорится в сообщении.

Спасатели рекомендуют избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор, а также пить больше воды.

По данным Гидрометцентра России, понедельник в Москве может стать самым жарким днем с начала лета.