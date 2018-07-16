РИАМО - 16 июл. До конца текущего года в Подмосковье планируют построить около 15 крупных объектов, что позволит создать в регионе 2,7 тысячи рабочих мест, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«На сегодняшний день в Центре содействия строительству Московской области находится на сопровождении 1 727 проектов на разных этапах реализации, большая часть из которых на этапе проектирования – 795 проектов, в стройке – более 480 проектов, и еще порядка 450 – на стадии предпроекта», – сказал министр стройкомплекса Подмосковья Руслан Тагиев.

Наибольшая доля сопровождаемых проектов нежилой недвижимости приходится на объекты производственного назначения – 31%. В сегменте складских комплексов – 16% от общего числа проектов, объекты торговли и сельскохозяйственного назначения занимают по 11%, доля объектов отдыха и туризма – 9%, на административно-офисные здания приходится 7% от всех проектов и еще 5% – на объекты транспортной инфраструктуры.

При этом следует отметить, что порядка 300 новых приоритетных проектов поступило на сопровождение ЦСС с начала 2018 года.

Вопрос создания рабочих мест в регионе губернатор Московской области Андрей Воробьев определил, как одну из стратегических задач, решение которой глава региона держит под постоянным контролем. В этой связи на территории Подмосковья реализуется комплекс мероприятий, направленных на формирование условий для привлечения в Московскую область инвесторов, которые заинтересованы в строительстве объектов нежилого назначения, в том числе деловой недвижимости, и как следствие, создание новых рабочих мест.

«До конца года (2018 года – ред.) планируется ввод в эксплуатацию порядка 13 масштабных коммерческих проектов, сопровождаемых ЦСС, суммарный объем инвестиций в которые составляет свыше 23 миллиардов рублей. В результате реализации данных проектов в Московской области планируется создать более 2 100 рабочих мест», – отметил Тагиев.

Вместе с тем, еще порядка 19 компаний планируют выйти на стройку с крупными проектами, в которые будет вложено 22 миллиарда рублей. Открытие этих объектов даст области еще более 1 300 мест приложения труда.