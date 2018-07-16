РИАМО - 16 июл. В поселении Воскресенское Новомосковского административного округа отремонтируют филиал центра социального обслуживания, говорится в сообщении пресс-службы Москомэкспертизы.

«Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов согласовал проектную документацию для инвестиционного объекта «Капитальный ремонт в ГБУ ЦСО «Московский» филиал «Воскресенский» по адресу: поселок подсобного хозяйства, дом 33 помещение 2, поселение Воскресенское, Новомосковский административный округ города Москвы», – говорится в сообщении.

В поселении Воскресенское в Новой Москве отремонтируют центр социального обслуживания. Об этом сообщил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Помещение филиала центра социального обслуживания располагается на первом этаже девятиэтажного жилого дома. Проектными решениями в рамках работ по капитальному ремонту предусматривается замена оконных блоков на стеклопакеты в ПВХ профилях, замена наружных дверей, замена площадки крыльца главного входа, кровли над пристройкой входа.

В помещениях поменяют внутренние дверные блоки и перегородки. Во всем филиале предусмотрена полная внутренняя отделка помещений основного, вспомогательного, обслуживающего и технического назначения в соответствии с назначением помещений. Существующая планировка помещений при этом сохраняется.