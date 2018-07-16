РИАМО - 16 июл. Карантин по бешенству животных объявили в селе Молоково Ленинского района Подмосковья, соответствующее постановление губернатора Московской области имеется в распоряжении РИАМО.

«Установить с даты подписания настоящего постановления ограничительные мероприятия (карантин), запретив проведение выставок собак и кошек, выводки и натаски собак, торговлю домашними животными, вывоз собак, кошек и диких животных за пределы карантированной территории, в границах неблагополучного по бешенству животных села Молоково сельского поселения Молоковское Ленинского района Московской области», – говорится в тексте документа.

Ограничительные мероприятия вводятся от северной границы поселка Развилка сельского поселения Развилковское, до южной границы поселка Мещерино городского поселения Горки Ленинские, далее на восток вдоль границы Ленинского района до восточной границы деревни Андреевское сельского поселения Молоковское и далее на север вдоль границы Ленинского района до северной границы поселка Развилка.

Бешенство – смертельно опасное заболевание. В случае укуса, оцарапания и ослюнения животным необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью для антирабического лечения вакциной, которая вырабатывает высокий уровень иммунитета против бешенства.

Прививки против этого заболевания проводят бесплатно, кроме того, ежегодно получать профилактические прививки против бешенства должны домашние собаки и кошки.